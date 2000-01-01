Вишневский Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вишневский Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Вишневский Георгий (Жорж)
Мать ребёнка: Вишневская Паулина
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Регина
Мать ребёнка: Вишневская Паулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вишневская Паулина
Смерть
Неизвестно