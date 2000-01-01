Вишневский Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишневский Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вишневский Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Вишневский Георгий (Жорж)

Мать ребёнка: Вишневская Паулина

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Регина

Мать ребёнка: Вишневская Паулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вишневская Паулина

Смерть
Неизвестно
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