Туленков (Рожков) Петр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуленков (Рожков) Петр Степанович

Туленков (Рожков) Петр Степанович

Место рождения

Ружеевщино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Ружеевщино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Место рождения Симбирская губерния и уезд, Языковской волости, с. Ружевщина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рожкова Анисия Васильева

Бракосочетание
09.01.1906

Жена: Туленкова (Батракова) Пелагея Ивановна

Запись о браке Приход села Киндяковка https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-VTVY?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7J-GYM1&action=view
Рождение ребёнка
13.09.1912

Сын: Туленков Константин Петрович

Мать ребёнка: Туленкова (Батракова) Пелагея Ивановна

Запись о рождении ЦГАСО ..... 187об-188 Приход села Киндяковка https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-J9S8-K?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7K-TFGT&action=view
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.