Рагозин Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Афанасий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1754 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1776 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Рагозин Фетис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Рагозин Ефим

Мать ребёнка: Харитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитина

Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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