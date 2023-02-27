Рагозин Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Рагозин Фетис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Рагозин Ефим
Мать ребёнка: Харитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харитина
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно