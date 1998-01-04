Федосейкина (Афанаскина) Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосейкина (Афанаскина) Вера Григорьевна

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Место рождения

Россия, Рязанская обл., Чучковский р-н, Старо-Пластиково

Дата рождения

22.12.1927

Дата смерти

04.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1927

Отец: Афанаскин Григорий Леонтьев

Мать: Афанаскина (Афанасьева) Анна Андреевна

Работа или профессия
С 1940
санитарная медсестра
Бракосочетание
Около ?.06.1953

Муж: Федосейкин Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
15.03.1954

Сын: Федосейкин Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Федосейкин Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
31.07.1955

Сын: Федосейкин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Федосейкин Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
24.03.1960

Дочь: Крещук (Федосейкина) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Федосейкин Владимир Андреевич

Смерть
04.01.1998
Причина смерти: Болезнь
Похороны
1998
Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область

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