Федосейкина (Афанаскина) Вера Григорьевна
Место рожденияРоссия, Рязанская обл., Чучковский р-н, Старо-Пластиково
Дата рождения22.12.1927
Дата смерти04.01.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1927
Работа или профессия
С 1940
санитарная медсестра
Бракосочетание
Около ?.06.1953
Рождение ребёнка
15.03.1954
Сын: Федосейкин Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Федосейкин Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
31.07.1955
Сын: Федосейкин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Федосейкин Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
24.03.1960
Дочь: Крещук (Федосейкина) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Федосейкин Владимир Андреевич
Смерть
04.01.1998
Причина смерти: Болезнь
Похороны
1998
Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область