Архипов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1901

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Архипова Анна Сидорова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.05.1902

Сын: Архипов Иван Иванович

Мать ребёнка: Архипова Анна Сидорова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Архипов Константин1 Иванович

Мать ребёнка: Архипова Анна Сидорова

Рождение ребёнка
12.06.1905

Сын: Архипов Константин Иванович

Мать ребёнка: Архипова Анна Сидорова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Анна Сидорова

Смерть
Неизвестно
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