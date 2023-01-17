Архипов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1901
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Архипова Анна Сидорова
Рождение ребёнка
26.05.1902
Мать ребёнка: Архипова Анна Сидорова
Рождение ребёнка
1904
Сын: Архипов Константин1 Иванович
Мать ребёнка: Архипова Анна Сидорова
Рождение ребёнка
12.06.1905
Сын: Архипов Константин Иванович
Мать ребёнка: Архипова Анна Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Архипова Анна Сидорова
Смерть
Неизвестно