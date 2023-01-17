Егоров Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1908

Дата смерти

03.09.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Клавдия Павловна

Смерть
03.09.1989
Похороны
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
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