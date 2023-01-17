Егоров Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1908
Дата смерти03.09.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егорова Клавдия Павловна
Смерть
03.09.1989
Похороны
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область