Малков Анатолий Венедиктович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1952
Дата смерти28.01.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малкова Екатерина Васильевна
Пласт, Пластовский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
28.01.2002