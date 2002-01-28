Малков Анатолий Венедиктович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малков Анатолий Венедиктович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1952

Дата смерти

28.01.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малкова Екатерина Васильевна

Пласт, Пластовский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
28.01.2002
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