Замолотчикова (Бурлакова) Наталья Иоакимова
Место рождения
Дата рождения26.08.1976
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.11.1895
Поручители жениха кр-не д. Вяземской Козма Алексеев Замолотчиков, д. Маслово Михаил Иванов Прямов, д.Вяземской Михаил Гаврилов Замолотчиков Поручители невесты кр-не д. Макарово Николай Павлов Бурлако... Показать все
Рождение
26.08.1976
Отец: Иоаким Николаев
Мать: Елена Степанова
Воспреемники д. Гавшино кр. Вдова Ирина Матвеевна
Смерть
Неизвестно