Замолотчикова (Бурлакова) Наталья Иоакимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замолотчикова (Бурлакова) Наталья Иоакимова

Место рождения

Макарово, Можайский, Московская область

Дата рождения

26.08.1976

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

1858 г.р.

Муж

Около 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.11.1895

Муж: Замолотчиков Ефимий Гаврилов

Поручители жениха кр-не д. Вяземской Козма Алексеев Замолотчиков, д. Маслово Михаил Иванов Прямов, д.Вяземской Михаил Гаврилов Замолотчиков Поручители невесты кр-не д. Макарово Николай Павлов Бурлако... Показать все
Рождение
26.08.1976

Отец: Иоаким Николаев

Мать: Елена Степанова

Макарово, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Гавшино кр. Вдова Ирина Матвеевна
Смерть
Неизвестно

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