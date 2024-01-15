Аксёнова Милена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шиверов Владимир Револенович
Мать: Попова Райса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аксёнов Рушан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксёнов Рамзиль Рушанович
Отец ребёнка: Аксёнов Рушан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аксёнов Рушан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аксёнов Рушан