Аксёнова Милена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнова Милена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шиверов Владимир Револенович

Мать: Попова Райса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксёнов Эрик Рушанович

Отец ребёнка: Аксёнов Рушан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксёнов Рамзиль Рушанович

Отец ребёнка: Аксёнов Рушан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксёнов Эмиль Рушанович

Отец ребёнка: Аксёнов Рушан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксёнов Рушан

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