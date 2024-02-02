Алексашин Антон Иларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексашин Иларион Семенович
Рождение ребёнка
22.06.1905
Мать ребёнка: Алексашина Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
28.05.1910
Сын: Алексашин Федор Антонович
Мать ребёнка: Алексашина Ксения Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно