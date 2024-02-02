Алексашин Антон Иларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексашин Антон Иларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексашин Иларион Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1905

Сын: Алксашин Павел Антонович

Мать ребёнка: Алексашина Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
28.05.1910

Сын: Алексашин Федор Антонович

Мать ребёнка: Алексашина Ксения Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексашина Ксения Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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