Грожанин Осип Евстратов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грожанин Осип Евстратов

Место рождения

Смагино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евстрат Иванов

Мать: не указана

Смагино, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукерья Никитина

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукерья Никитина

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татиана Осипова

Мать ребёнка: Лукерья Никитина

Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Самарская губерния, Российская империя
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