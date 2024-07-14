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Сгибнева Лынова Марфа Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1907

Дата смерти

01.06.1971

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1907

Отец: Лынов Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сгибнев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.07.1929

Дочь: Пухова Сгибнева Валентина Александровна

Отец ребёнка: Сгибнев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.01.1933

Сын: Сгибнев Андрей Александрович

Отец ребёнка: Сгибнев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.01.1936

Сын: Сгибнев Иван Александрович

Отец ребёнка: Сгибнев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.05.1937

Сын: Сгибнев Василий Александрович

Отец ребёнка: Сгибнев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.10.1941

Дочь: Бескаева Сгибнева Анна (Нюся) Александровна

Отец ребёнка: Сгибнев Александр Дмитриевич

Смерть
01.06.1971

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