Сгибнева Лынова Марфа Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1907
Дата смерти01.06.1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1907
Отец: Лынов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1929
Дочь: Пухова Сгибнева Валентина Александровна
Отец ребёнка: Сгибнев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.01.1933
Сын: Сгибнев Андрей Александрович
Отец ребёнка: Сгибнев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.01.1936
Сын: Сгибнев Иван Александрович
Отец ребёнка: Сгибнев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.05.1937
Сын: Сгибнев Василий Александрович
Отец ребёнка: Сгибнев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.10.1941
Дочь: Бескаева Сгибнева Анна (Нюся) Александровна
Отец ребёнка: Сгибнев Александр Дмитриевич
Смерть
01.06.1971