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Нестеров Филипп Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2004

Сын: Нестеров Василий Филиппович

Мать ребёнка: Нестерова Сардаана Гаврильевна

Рождение ребёнка
2007

Дочь: Нестерова Нарыйаана Филипповна

Мать ребёнка: Нестерова Сардаана Гаврильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерова Сардаана Гаврильевна

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