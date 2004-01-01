Нестеров Филипп Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2004
Сын: Нестеров Василий Филиппович
Мать ребёнка: Нестерова Сардаана Гаврильевна
Рождение ребёнка
2007
Дочь: Нестерова Нарыйаана Филипповна
Мать ребёнка: Нестерова Сардаана Гаврильевна
Бракосочетание
Неизвестно