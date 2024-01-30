Рыбникова (Щетинина) Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1917
Дата смерти29.03.1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1917
Отец: Щетинин Фёдор
Рождение ребёнка
14.01.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыбников Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Рыбникова Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Рыбников Яков Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыбников Яков Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.1986