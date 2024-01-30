Рыбникова (Щетинина) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбникова (Щетинина) Анна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1917

Дата смерти

29.03.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1917

Отец: Щетинин Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбников Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Рыбникова Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Рыбников Яков Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбников Яков Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбников Яков Михайлович

Смерть
29.03.1986
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