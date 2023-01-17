Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1910 ст.
Сын: Снегов Василий Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Никитич
Талицы, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Никитич
Смерть
Неизвестно