Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1910 ст.

Сын: Снегов Василий Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Никитич

Талицы, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Никитич

Смерть
Неизвестно
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