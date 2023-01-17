Овсянникова (Петрова) Марья Леонтиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739 ст.
Сын: Овсянников Ларион Прокофьевич
Отец ребёнка: Овсянников Прокофий Иевлиевич
Рождение ребёнка
1740 ст.
Сын: Овсянников Петр Прокофьевич
Отец ребёнка: Овсянников Прокофий Иевлиевич
Рождение ребёнка
1743 ст.
Сын: Овсянников Афанасий Прокофьевич
Отец ребёнка: Овсянников Прокофий Иевлиевич
Рождение ребёнка
1750 ст.
Сын: Овсянников Иван Прокофьевич
Отец ребёнка: Овсянников Прокофий Иевлиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Однодворка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно