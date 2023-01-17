Овсянникова (Петрова) Марья Леонтиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянникова (Петрова) Марья Леонтиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739 ст.

Сын: Овсянников Ларион Прокофьевич

Отец ребёнка: Овсянников Прокофий Иевлиевич

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1740 ст.

Сын: Овсянников Петр Прокофьевич

Отец ребёнка: Овсянников Прокофий Иевлиевич

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1743 ст.

Сын: Овсянников Афанасий Прокофьевич

Отец ребёнка: Овсянников Прокофий Иевлиевич

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1750 ст.

Сын: Овсянников Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Овсянников Прокофий Иевлиевич

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянников Прокофий Иевлиевич

Работа или профессия
Неизвестно
Однодворка
Место жительства
Неизвестно
Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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