Кирилл Евстафиев
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти03.12.1882
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Евстафий (Астафий) Петров
Мать: Любовь Родионова
Рождение ребёнка
05.10.1829
Дочь: Пелагея Кириллова
Мать ребёнка: Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
23.03.1837
Сын: Марк Кириллов
Мать ребёнка: Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Дарья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Алексеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.12.1882
Причина смерти: от старческого изнурения