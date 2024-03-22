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Кирилл Евстафиев

Место рождения

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1801

Дата смерти

03.12.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Евстафий (Астафий) Петров

Мать: Любовь Родионова

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1829

Дочь: Пелагея Кириллова

Мать ребёнка: Дарья Алексеева

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1837

Сын: Марк Кириллов

Мать ребёнка: Дарья Алексеева

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Белов Михаил Кириллов

Мать ребёнка: Дарья Алексеева

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Алексеева

Место жительства
Неизвестно
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Смерть
03.12.1882
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Причина смерти: от старческого изнурения
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