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Елисеев Александр

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

07.04.1962

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1962

Отец: не указан

Мать: Елисеева Нина

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев ? Александрович

Мать ребёнка: Елисеева (Яковлева) Валентина

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева (Яковлева) Валентина

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1979

Дочь: Елисеева ? Александровна

Мать ребёнка: Елисеева (Яковлева) Валентина

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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