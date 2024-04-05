Елисеев Александр
Место рождения
Дата рождения07.04.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1962
Отец: не указан
Мать: Елисеева Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Елисеева (Яковлева) Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1979
Дочь: Елисеева ? Александровна
Мать ребёнка: Елисеева (Яковлева) Валентина