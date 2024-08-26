Лебедева Клавдия Егоровна (Георгиевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Клавдия Егоровна (Георгиевна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1893

Дата смерти

01.08.1974

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1893

Отец: Дорашевский Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1914

Сын: Лебедев Николай Константинович

Отец ребёнка: Лебедев Константин Антонович

Старое, Межевской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.07.1920

Дочь: Девицкая (Лебедева) Любовь Константиновна

Отец ребёнка: Лебедев Константин Антонович

Рождение ребёнка
08.02.1923

Дочь: Шинкарева (Лебедева) Мария Константиновна

Отец ребёнка: Лебедев Константин Антонович

Старое, Межевской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.07.1927

Сын: Лебедев Петр Константинович

Отец ребёнка: Лебедев Константин Антонович

Старое, Межевской муниципальный район, Костромская область
Смерть
01.08.1974
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

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