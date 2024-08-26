Лебедева Клавдия Егоровна (Георгиевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1893
Дата смерти01.08.1974
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1893
Отец: Дорашевский Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1914
Сын: Лебедев Николай Константинович
Отец ребёнка: Лебедев Константин Антонович
Рождение ребёнка
22.07.1920
Дочь: Девицкая (Лебедева) Любовь Константиновна
Отец ребёнка: Лебедев Константин Антонович
Рождение ребёнка
08.02.1923
Дочь: Шинкарева (Лебедева) Мария Константиновна
Отец ребёнка: Лебедев Константин Антонович
Рождение ребёнка
23.07.1927
Сын: Лебедев Петр Константинович
Отец ребёнка: Лебедев Константин Антонович
Смерть
01.08.1974
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область