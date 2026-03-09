Бутурлин Александр Сергеевич
мужской, родился 02.11.1845, Москва, город федерального значения Москва
умер 04.04.1916, Москва, город федерального значения Москва
ОтецБутурлин Сергей Петрович01.03.1803 г.р.
МатьБутурлина (Гагарина) Мария Сергеевна25.06.1818 г.р.
Супруги
Бутурлина (Снитко) Елизавета Михайловна05.07.1849 г.р.
Дети
Бутурлин Александр Александрович10.09.1872 г.р.
Бутурлин Сергей Александрович10.09.1872 г.р.Показать еще 3
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Рождение
02.11.1845
Рождение ребёнка
10.09.1872
Сын: Бутурлин Александр Александрович
Мать ребёнка: Бутурлина (Снитко) Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
10.09.1872
Сын: Бутурлин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Бутурлина (Снитко) Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
01.04.1874
Сын: Бутурлин Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Бутурлина (Снитко) Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
27.10.1875
Сын: Бутурлин Валериан Александрович
Мать ребёнка: Бутурлина (Снитко) Елизавета Михайловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.04.1879
Дочь: Истомина (Бутурлина) Варвара Александровна
Мать ребёнка: Бутурлина (Снитко) Елизавета Михайловна
Смерть
04.04.1916
Бракосочетание
23.01.19872
Рождение - https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-2125-0001-000798/00000031.jpg МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА ЦЕРКВИ ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕВСКОЙ В СТАРОЙ КОНЮШЕННОЙ