Бутурлин Александр Сергеевич 02.11.1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Бутурлин Александр Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 02.11.1845, Москва, город федерального значения Москва

умер 04.04.1916, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Бутурлин Сергей Петрович01.03.1803 г.р.
Мать
Бутурлина (Гагарина) Мария Сергеевна25.06.1818 г.р.
Супруги
Бутурлина (Снитко) Елизавета Михайловна05.07.1849 г.р.
Дети
Бутурлин Александр Александрович10.09.1872 г.р.
Бутурлин Сергей Александрович10.09.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1845

Отец: Бутурлин Сергей Петрович

Мать: Бутурлина (Гагарина) Мария Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-2125-0001-000798/00000031.jpg МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА ЦЕРКВИ ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕВСКОЙ В СТАРОЙ КОНЮШЕННОЙ

Рождение ребёнка
10.09.1872

Сын: Бутурлин Александр Александрович

Мать ребёнка: Бутурлина (Снитко) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
10.09.1872

Сын: Бутурлин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Бутурлина (Снитко) Елизавета Михайловна

Рождение - Бутурлин Александр Сергеевич Снитко Елизавета Михайловна Сергей 19-123-28 60 1872 Женева 10.сен

Рождение ребёнка
01.04.1874

Сын: Бутурлин Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Бутурлина (Снитко) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
27.10.1875

Сын: Бутурлин Валериан Александрович

Мать ребёнка: Бутурлина (Снитко) Елизавета Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение 27.10.1875 - https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-2125-0002-000109/00000058.jpg МОСКВА. ПРЕЧИСТЕНСКИЙ СОРОК. ЦЕРКОВЬ ПОКРОВСКАЯ В ЛЕВШИНЕ

Рождение ребёнка
20.04.1879

Дочь: Истомина (Бутурлина) Варвара Александровна

Мать ребёнка: Бутурлина (Снитко) Елизавета Михайловна

Смерть
04.04.1916
Москва, город федерального значения Москва

Смерть - https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-2125-0002-000011/00000291.jpg МОСКВА. ПРЕЧИСТЕНСКИЙ СОРОК. ЦЕРКОВЬ БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗА СМОЛЕНСКИМИ ВОРОТАМИ

Бракосочетание
23.01.19872

Жена: Бутурлина (Снитко) Елизавета Михайловна

Москва, город федерального значения Москва

Венчание - Москва. Пречистенский сорок. Церковь Знаменская на Знаменке https://cgamos.ru/metric-books/203/203-776/203_776_431/ к. 65 Императорского Московского Университета Кандидат, сын Помощника Командующего войсками Одесского Военного Округа, Генерала от Инфантерии, Сергея Петровича Бутурлина Александр Сергеевич Бутурлин, первым браком, 26 лет. И Дочь КА Михаила Степановича Снитко девица Елизавета Михайловна 22 года. Поручители по жениху - служащий в ПС по Межевому Департаменту Иван Александрович Рождественский и Дворянин Денис Герасимович Орфано; по невесте - Александровский купеческий сын Сергей Алексеевич Зубов и брат невесты из дворян КА Анатолий Михайлович Снитко. 1 января 1872 — 31 декабря 1872

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