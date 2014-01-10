Миронов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1958

Дата смерти

10.01.2014

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1958

Отец: Миронов Сергей Михайлович

Мать: Миронова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
02.04.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.01.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.01.2014
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