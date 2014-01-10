Миронов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1958
Дата смерти10.01.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1958
Рождение ребёнка
02.04.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.01.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.01.2014