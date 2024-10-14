Крюков Владимир (Дружина) Ермакович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецКрюков Ермак ДементьевичНеизвестно г.р.
Дети
Крюков Яким (Якушко) Владимирович1632 г.р.
Крюков Емельян Владимирович1636 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крюков Ермак Дементьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крюков Авдей (Овдюшко) Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1632
Сын: Крюков Яким (Якушко) Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1636
Сын: Крюков Емельян Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно