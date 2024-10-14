Крюков Владимир (Дружина) Ермакович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Крюков Владимир (Дружина) Ермакович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Крюков Ермак ДементьевичНеизвестно г.р.
Дети
Крюков Яким (Якушко) Владимирович1632 г.р.
Крюков Емельян Владимирович1636 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крюков Ермак Дементьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюков Авдей (Овдюшко) Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1632

Сын: Крюков Яким (Якушко) Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1636

Сын: Крюков Емельян Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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