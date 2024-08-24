Романенко Яков Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1860 ст.
Дата смертиДо 1941
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1860 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романенкова Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Крыльцова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романенко Семен Яковлевич
Мать ребёнка: Крыльцова Елизавета Ивановна
Бракосочетание
09.11.1880 ст.
Дмитриевская церковь
Рождение ребёнка
?.12.1887 ст.
Дочь: Романенкова Онисия Яковлевна
Мать ребёнка: Крыльцова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
21.03.1888 ст.
Дочь: Литвиненкова (Романенкова) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Крыльцова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
07.07.1905
Дочь: Романенкова Агриппина Яковлевна
Мать ребёнка: Крыльцова Елизавета Ивановна
Смерть
До 1941
После рождения мамы 1923г. она его помнит жевым