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Романенко Яков Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1860 ст.

Дата смерти

До 1941

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1860 ст.

Отец: Романенко Марк Семенович

Мать: Романенкова (Цапкова) Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романенкова Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Крыльцова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романенко Семен Яковлевич

Мать ребёнка: Крыльцова Елизавета Ивановна

Бракосочетание
09.11.1880 ст.

Жена: Крыльцова Елизавета Ивановна

Дмитриевская церковь
Рождение ребёнка
?.12.1887 ст.

Дочь: Романенкова Онисия Яковлевна

Мать ребёнка: Крыльцова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
21.03.1888 ст.

Дочь: Литвиненкова (Романенкова) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Крыльцова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
07.07.1905

Дочь: Романенкова Агриппина Яковлевна

Мать ребёнка: Крыльцова Елизавета Ивановна

Смерть
До 1941
После рождения мамы 1923г. она его помнит жевым

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