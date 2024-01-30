Петров Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Николай Иванович

Петров Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Александра Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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