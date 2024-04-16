Матвеев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти19.02.1966
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Матвеев Иван
Мать: Матвеева неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Юрий Александрович
Мать ребёнка: Матвеева (Ширяева) Ольга Николаевна
Бракосочетание
23.07.1938
Рождение ребёнка
26.09.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матвеева (Ширяева) Ольга Николаевна
Губаха, город Губаха, Пермский край
Рождение ребёнка
27.02.1949
Сын: Матвеев Валерий Александрович
Мать ребёнка: Матвеева (Ширяева) Ольга Николаевна
Смерть
19.02.1966