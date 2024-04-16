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Матвеев Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

19.02.1966

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Матвеев Иван

Мать: Матвеева неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Юрий Александрович

Мать ребёнка: Матвеева (Ширяева) Ольга Николаевна

Бракосочетание
23.07.1938

Жена: Матвеева (Ширяева) Ольга Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеева (Ширяева) Ольга Николаевна

Губаха, город Губаха, Пермский край
Рождение ребёнка
27.02.1949

Сын: Матвеев Валерий Александрович

Мать ребёнка: Матвеева (Ширяева) Ольга Николаевна

Смерть
19.02.1966
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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