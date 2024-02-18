Паламарчук Наталья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1955
Сын: Паламарчук Александр Михайлович
Отец ребёнка: Паламарчук Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
11.03.1956
Сын: Паламарчук Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Паламарчук Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Осипова Жанетта Михайловна
Отец ребёнка: Паламарчук Михаил Григорьевич
Смерть
Неизвестно