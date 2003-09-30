Колбасина Марфа Федоровна
Место рождения
Дата рождения12.09.1911
Дата смерти30.09.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1911
Отец: Горелов Федор Ильич
Восприемники села Авдулова крестьянин Петр Ильич Соловьев и сельца Подосинки Андрея Ивановича жена Фекла Ильинична
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колбасин Константин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колбасин Константин Иванович
Смерть
30.09.2003
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Новое Люберецкое кладбище