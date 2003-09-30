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Колбасина Марфа Федоровна

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Место рождения

Подосинки, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

12.09.1911

Дата смерти

30.09.2003

Пол

Женский

Отец

Около 1882 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

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Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1911

Отец: Горелов Федор Ильич

Мать: Горелова Евдокия Ильинична

Подосинки, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники села Авдулова крестьянин Петр Ильич Соловьев и сельца Подосинки Андрея Ивановича жена Фекла Ильинична
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колбасин Константин Иванович

Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колбасин Константин Иванович

Смерть
30.09.2003
Люберцы, Люберцы, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Новое Люберецкое кладбище
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