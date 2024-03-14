Соловьёв Алексей Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соловьёв Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева (Соловьёва) Наталия Алексеевна
Мать ребёнка: Соловьёва Александра Никитична (Никитьева)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ладыгина (Соловьёва) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Соловьёва Александра Никитична (Никитьева)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1901
Мать ребёнка: Соловьёва Александра Никитична (Никитьева)
Ледина, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно