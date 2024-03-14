Соловьёв Алексей Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёв Алексей Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловьёв Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева (Соловьёва) Наталия Алексеевна

Мать ребёнка: Соловьёва Александра Никитична (Никитьева)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова (Соловьёва) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Соловьёва Александра Никитична (Никитьева)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ладыгина (Соловьёва) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Соловьёва Александра Никитична (Никитьева)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поливанова (Соловьёва) Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Соловьёва Александра Никитична (Никитьева)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьёва Александра Никитична (Никитьева)

Рождение ребёнка
24.07.1901

Сын: Соловьёв Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Соловьёва Александра Никитична (Никитьева)

Ледина, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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