Тараканова Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тараканов Сергей Викторович
Рождение ребёнка
28.04.1989
Сын: Тараканов Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Тараканов Сергей Викторович