Тараканова Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканова Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тараканов Сергей Викторович

Рождение ребёнка
28.04.1989

Сын: Тараканов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Тараканов Сергей Викторович

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