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Пелагея Терентьева
Пелагея Терентьева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1811
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Терентий Петров
1789 г.р.
Мать
Мать Терентьева
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец:
Терентий Петров
Мать:
Мать Терентьева
Смерть
Неизвестно
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