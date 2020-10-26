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Шабунин Константин Анатольевич
Шабунин Константин Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.09.1976
Пол
Мужской
Отец
Шабунин Анатолий Михайлович
1952 г.р.
Мать
Гречанникова Татьяна Александровна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1976
Отец:
Шабунин Анатолий Михайлович
Мать:
Гречанникова Татьяна Александровна
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