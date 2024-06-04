Булатова Елизавета Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулатова Елизавета Иванова

Булатова Елизавета Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1868 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Максим Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: (Булатова) Евфрасиния Максимова

Отец ребёнка: Булатов Максим Алексеев

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Булатов Иван Максимов

Отец ребёнка: Булатов Максим Алексеев

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1897

Мы используем куки для улучшения работы сайта.