Напольских Аверьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Напольских Аверьян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Напольских Прасковья

д.Михеево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Напольских Петр

Мать ребёнка: Напольских Прасковья

д.Михеево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Напольских Иван

Мать ребёнка: Напольских Прасковья

д.Михеево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Напольских Аркадий

Мать ребёнка: Напольских Прасковья

Смерть
Неизвестно
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
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