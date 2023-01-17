Напольских Аверьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Напольских Прасковья
д.Михеево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Напольских Петр
Мать ребёнка: Напольских Прасковья
д.Михеево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Напольских Иван
Мать ребёнка: Напольских Прасковья
д.Михеево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Напольских Аркадий
Мать ребёнка: Напольских Прасковья
Смерть
Неизвестно
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область