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Петренко Дмитрий Михайлович
Петренко Дмитрий Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.07.2000
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Петренко Виктория Сергеевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.2000
Отец: не указан
Мать:
Петренко Виктория Сергеевна
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