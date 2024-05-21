Коптева (Бубякина) Ирина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коптева (Бубякина) Ирина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.?

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.?

Отец: Бубякин Юрий Иванович

Мать: Бубякина (Черепанова) Августа Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коптев Константин Анатольевич

Рождение ребёнка
18.05.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коптев Константин Анатольевич

Смерть
2021

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