Коптева (Бубякина) Ирина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.?
Дата смерти2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коптев Константин Анатольевич
Рождение ребёнка
18.05.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коптев Константин Анатольевич
Смерть
2021