Аксинья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Екатерина Степанова

Отец ребёнка: Салеев Степан Антонов

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Устинья Степанова

Отец ребёнка: Салеев Степан Антонов

Рождение ребёнка
1855

Сын: Салеев Егор Степанов

Отец ребёнка: Салеев Степан Антонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салеев Степан Антонов

Смерть
Неизвестно
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