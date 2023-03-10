Аксинья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Екатерина Степанова
Отец ребёнка: Салеев Степан Антонов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Устинья Степанова
Отец ребёнка: Салеев Степан Антонов
Рождение ребёнка
1855
Сын: Салеев Егор Степанов
Отец ребёнка: Салеев Степан Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно