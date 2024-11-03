Усите (Zvejniece) Лизе 15.03.1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усите (Zvejniece) Лизе

Место рождения

озеро Лубанс, Резекне, Латвия

Дата рождения

15.03.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

озеро Лубанс, Резекне, Латвия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уситис Эрманис (Герман)

Рождение ребёнка
17.05.1863

Сын: Уситис (Уссит) Янис Германович

Отец ребёнка: Уситис Эрманис (Герман)

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
20.02.1866

Сын: Уситис Александр Германович (Эрманисович)

Отец ребёнка: Уситис Эрманис (Герман)

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
07.10.1868

Сын: Уситис Мартиньш

Отец ребёнка: Уситис Эрманис (Герман)

Lubanas Kalna Brante
Рождение ребёнка
02.05.1871

Дочь: Усите Альвине (Alvīne)

Отец ребёнка: Уситис Эрманис (Герман)

Lubanas Kalna Brante
Рождение ребёнка
19.07.1874

Сын: Уситис Оскарс

Отец ребёнка: Уситис Эрманис (Герман)

Lubanas Kalna Brante
Рождение ребёнка
09.09.1876

Дочь: Гегере (Ģēģere) (Усите) Эмилия (Emīlija)

Отец ребёнка: Уситис Эрманис (Герман)

Lubanas Kalna Brante
Рождение ребёнка
30.11.1879

Сын: Уситис Рихардс

Отец ребёнка: Уситис Эрманис (Герман)

Lubanas Kalna Brante
Смерть
Неизвестно

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