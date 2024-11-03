Усите (Zvejniece) Лизе
Место рожденияозеро Лубанс, Резекне, Латвия
Дата рождения15.03.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1838
Отец: не указан
Мать: не указана
озеро Лубанс, Резекне, Латвия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1863
Сын: Уситис (Уссит) Янис Германович
Отец ребёнка: Уситис Эрманис (Герман)
Рождение ребёнка
20.02.1866
Сын: Уситис Александр Германович (Эрманисович)
Отец ребёнка: Уситис Эрманис (Герман)
Рождение ребёнка
07.10.1868
Сын: Уситис Мартиньш
Отец ребёнка: Уситис Эрманис (Герман)
Lubanas Kalna Brante
Рождение ребёнка
02.05.1871
Дочь: Усите Альвине (Alvīne)
Отец ребёнка: Уситис Эрманис (Герман)
Lubanas Kalna Brante
Рождение ребёнка
19.07.1874
Сын: Уситис Оскарс
Отец ребёнка: Уситис Эрманис (Герман)
Lubanas Kalna Brante
Рождение ребёнка
09.09.1876
Дочь: Гегере (Ģēģere) (Усите) Эмилия (Emīlija)
Отец ребёнка: Уситис Эрманис (Герман)
Lubanas Kalna Brante
Рождение ребёнка
30.11.1879
Сын: Уситис Рихардс
Отец ребёнка: Уситис Эрманис (Герман)
Lubanas Kalna Brante
Смерть
Неизвестно