Егор
Место рожденияСтолбово
Дата рождения1745
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Столбово
Рождение ребёнка
1774
Будаево
Рождение ребёнка
1780
Будаево
Рождение ребёнка
1782
Будаево
Смерть
1827
Будаево