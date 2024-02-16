Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор

Место рождения

Столбово

Дата рождения

1745

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Столбово
Рождение ребёнка
1774

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Настасья Петрова

Будаево
Рождение ребёнка
1780

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Настасья Петрова

Будаево
Рождение ребёнка
1782

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Настасья Петрова

Будаево
Смерть
1827
Будаево
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