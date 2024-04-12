Ганичев Андрей Сосипатрович
Место рождения
Дата рождения08.07.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.07.1886 ст.
Отец: Ганичев-Миров Сосипатр Петрович
Мать: Акулина Павловна
Нефедовской вол. дер. Голенина кр-нин Сосипатр Петров Ганичев и зак. жена его Акулина Павлова, оба православные. Воспреемники: той же волости и дер. крестьянские дети Яков Ганичев и Феодор Пеньков. Кр... Показать все
Смерть
Неизвестно