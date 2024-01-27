Андреев Леонид Пантелеймон Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Леонид Пантелеймон Николаевич

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Место рождения

станица Темижбекская

Дата рождения

22.04.1929

Дата смерти

10.03.1994

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Около 1905 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1929

Отец: Андреев Никон Григорьевич

Мать: Андреева Степанида Анохриевна

станица Темижбекская
Рождение ребёнка
19.07.1955

Сын: Андреев Александр Леонидович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Цнори, Грузия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.03.1994
Цнори, Грузия
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