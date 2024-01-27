Андреев Леонид Пантелеймон Николаевич
Место рождениястаница Темижбекская
Дата рождения22.04.1929
Дата смерти10.03.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1929
станица Темижбекская
Рождение ребёнка
19.07.1955
Сын: Андреев Александр Леонидович
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Цнори, Грузия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.03.1994
Цнори, Грузия