(Лётова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лётова) Александра Васильевна

(Лётова) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1894

Дата смерти

03.03.1895

Пол

Женский

Отец

Около 1853 г.р.

Мать

Около 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1894

Отец: Лётов Василий Иванов

Мать: Анисья

Смерть
03.03.1895
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close