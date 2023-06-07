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(Лётова) Александра Васильевна
(Лётова) Александра Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.04.1894
Дата смерти
03.03.1895
Пол
Женский
Отец
Лётов Василий Иванов
Около 1853 г.р.
Мать
Анисья
Около 1852 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1894
Отец:
Лётов Василий Иванов
Мать:
Анисья
Смерть
03.03.1895
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