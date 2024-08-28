Штейзель (Штезель) Андреfc — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штейзель (Штезель) Андреfc

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1827

Отец: Штейзель (Штезель) Генрих

Мать: (Моллекер) Барбара

Бракосочетание
1845

Жена: Штезель (Клейн) Елизавета

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Штезель) Магдалена

Мать ребёнка: Штезель (Клейн) Елизавета

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Штезель) Катариеа

Мать ребёнка: Штезель (Клейн) Елизавета

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мартель (Штезель) Анна Мария

Мать ребёнка: Штезель (Клейн) Елизавета

Рождение ребёнка
17.02.1866

Сын: Штейзель Андреас

Мать ребёнка: Штезель (Клейн) Елизавета

Смерть
Неизвестно

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