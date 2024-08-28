Штейзель (Штезель) Андреfc
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1827
Отец: Штейзель (Штезель) Генрих
Мать: (Моллекер) Барбара
Бракосочетание
1845
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Штезель) Магдалена
Мать ребёнка: Штезель (Клейн) Елизавета
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Штезель) Катариеа
Мать ребёнка: Штезель (Клейн) Елизавета
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мартель (Штезель) Анна Мария
Мать ребёнка: Штезель (Клейн) Елизавета
Рождение ребёнка
17.02.1866
Сын: Штейзель Андреас
Мать ребёнка: Штезель (Клейн) Елизавета
Смерть
Неизвестно