Ковалев Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Михаил Александрович

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Место рождения

Тбилиси, Грузия

Дата рождения

23.02.1891

Дата смерти

19.01.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1891 по 1908
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1908
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
19.01.1981
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1981
Москва, город федерального значения Москва
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