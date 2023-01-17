Ковалев Михаил Александрович
Место рожденияТбилиси, Грузия
Дата рождения23.02.1891
Дата смерти19.01.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1891 по 1908
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1908
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
19.01.1981
Место жительства
По 1981