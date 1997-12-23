Трубицкая (Тряпкина) Елена Викторовна
Место рождения
Дата рождения23.12.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.08.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трубицкой Александр Альбертович
Рождение
23.12.1997
Отец: не указан
Рождение ребёнка
25.01.2003
Сын: Трубицкой Иван Александрович
Отец ребёнка: Трубицкой Александр Альбертович