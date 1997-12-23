Трубицкая (Тряпкина) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицкая (Тряпкина) Елена Викторовна

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Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

23.12.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
2003 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.08.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трубицкой Александр Альбертович

Рождение
23.12.1997

Отец: не указан

Мать: Балаболкина Валентина Михайловна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.01.2003

Сын: Трубицкой Иван Александрович

Отец ребёнка: Трубицкой Александр Альбертович

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