Филёва (Бондаренко) Анна Петровна 23.04.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филёва (Бондаренко) Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1920

Отец: Бондаренко Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филёв Максим Андреевич

Рождение ребёнка
23.10.1940

Сын: Филёв Александр Максимович

Отец ребёнка: Филёв Максим Андреевич

Рождение ребёнка
27.08.1947

Сын: Филёв Виктор Максимович

Отец ребёнка: Филёв Максим Андреевич

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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