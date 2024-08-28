Филёва (Бондаренко) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1920
Отец: Бондаренко Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1940
Сын: Филёв Александр Максимович
Отец ребёнка: Филёв Максим Андреевич
Рождение ребёнка
27.08.1947
Отец ребёнка: Филёв Максим Андреевич
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Смерть
Неизвестно