Шелест Матрёна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелест Матрёна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелест Мария Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелест Раиса Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.05.1925

Дочь: Шелест Зоя Петровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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