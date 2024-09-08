Волкова Юлиана Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Юлиана Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1876

Муж: скрыто настройками приватности

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
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Смерть
Неизвестно

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