Волкова Юлиана Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1876
Муж: скрыто настройками приватности
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
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Смерть
Неизвестно