Егошин Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егошин Михаил
Мать: Егошина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1922
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Рождение ребёнка
20.07.1933
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1938