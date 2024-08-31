Егошин Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгошин Федор Михайлович

Егошин Федор Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егошин Михаил

Мать: Егошина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егошина (Куткина) Степанида Антиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егошина (Куткина) Степанида Антиповна

Рождение ребёнка
22.08.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егошина (Куткина) Степанида Антиповна

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егошина (Куткина) Степанида Антиповна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егошина (Куткина) Степанида Антиповна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егошина (Куткина) Степанида Антиповна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.