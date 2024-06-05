Мурахтаева (Тарасова) Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1905
Дата смерти12.03.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Архипова (Мурахтаева) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Мурахтаев Михаил Яковлевич
Рузаны, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
12.03.1979
Похороны
Неизвестно