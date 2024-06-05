Мурахтаева (Тарасова) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурахтаева (Тарасова) Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1905

Дата смерти

12.03.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Архипова (Мурахтаева) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Мурахтаев Михаил Яковлевич

Рузаны, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
12.03.1979
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

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