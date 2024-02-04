Филиппова (Захарова) Зоя Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1928
Отец: Захаров Яков Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Сын: Филиппов Федор Анатольевич
Отец ребёнка: Филиппов Анатолий Прокопьевич
Рождение ребёнка
?.08.1952
Сын: Филиппов Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Филиппов Анатолий Прокопьевич
Рождение ребёнка
26.05.1954
Дочь: Филиппова Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Филиппов Анатолий Прокопьевич
Рождение ребёнка
09.01.1957
Дочь: Балтачева (Филиппова) Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Филиппов Анатолий Прокопьевич
Рождение ребёнка
27.01.1959
Дочь: Филиппова Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Филиппов Анатолий Прокопьевич
Смерть
Неизвестно