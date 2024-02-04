Филиппова (Захарова) Зоя Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппова (Захарова) Зоя Яковлевна

Филиппова (Захарова) Зоя Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1928

Отец: Захаров Яков Егорович

Мать: Захарова Мария Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Анатолий Прокопьевич

Рождение ребёнка
1948

Сын: Филиппов Федор Анатольевич

Отец ребёнка: Филиппов Анатолий Прокопьевич

Рождение ребёнка
?.08.1952

Сын: Филиппов Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Филиппов Анатолий Прокопьевич

Рождение ребёнка
26.05.1954

Дочь: Филиппова Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Филиппов Анатолий Прокопьевич

Рождение ребёнка
09.01.1957

Дочь: Балтачева (Филиппова) Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Филиппов Анатолий Прокопьевич

Рождение ребёнка
27.01.1959

Дочь: Филиппова Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Филиппов Анатолий Прокопьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.